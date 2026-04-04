El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 14 grados entre las 02:00 y las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 18 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 26 grados hacia las 17:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo hasta un 39% a la 01:00. Sin embargo, se espera un aumento significativo en la humedad durante las horas de la mañana, alcanzando un 100% entre las 07:00 y las 09:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avanza el día, la humedad se estabilizará, cerrando la jornada en un 53% a las 23:00.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta combinación de factores meteorológicos sugiere que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. Con el ocaso programado para las 20:54, la tarde se presentará como un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol en un ambiente tranquilo y despejado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.