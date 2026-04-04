El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados entre las 02:00 y las 03:00, manteniéndose en este rango fresco hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 9 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 09:00, cuando se prevé un ligero aumento a 12 grados.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 27 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 67% en la madrugada a un 19% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 17 km/h a las 00:00. A medida que el día avanza, se espera que el viento cambie de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 08:05 y se pondrá a las 20:49, brindando una larga jornada de luz natural.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.