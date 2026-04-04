El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y proporcionará temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 15 grados durante las horas más frescas de la madrugada.
A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con temperaturas que podrían llegar hasta los 24 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 31% hacia el final de la jornada, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 10 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:41, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un extenso periodo de luz diurna. En resumen, el tiempo de hoy en Jaén se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.
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