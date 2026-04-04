El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 4 de abril de 2026, Isla Cristina disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones de "despejado", lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 24 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 9:00, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados en la tarde, alrededor de las 17:00. Esta variación térmica sugiere que será un día agradable, perfecto para paseos por la playa o actividades recreativas en el exterior. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán más frescas.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 96% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% por la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser favorable para los amantes de los deportes acuáticos, como el windsurf o la navegación, que encontrarán condiciones propicias en la costa.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esta combinación de factores meteorológicos hace que hoy sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar al máximo el tiempo primaveral que caracteriza a Isla Cristina en esta época del año.
En resumen, el tiempo de hoy en Isla Cristina promete ser perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, aportará frescura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.
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