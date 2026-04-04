El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 26 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 26 grados. Este aumento de temperatura será más notable en la tarde, lo que sugiere que es un buen momento para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y alcanzando un 49% hacia la noche. Este nivel de humedad, aunque relativamente bajo, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el tiempo sea ideal para paseos, picnics o cualquier actividad que se desee realizar al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, predominando del norte y del este. A medida que avance el día, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que hoy es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los momentos más destacados del día incluirán un amanecer a las 08:09 y un ocaso a las 20:53, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de una hermosa puesta de sol en un entorno despejado. En resumen, Huelva se prepara para un día espléndido, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.