El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y alcanzando los 12 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 11 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 05:00. A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a ascender, llegando a 10 grados y alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 46% a la medianoche, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% a las 04:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 61% a las 09:00 y descendiendo hasta un 20% hacia las 18:00. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se presentará más seca y cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. A primera hora, el viento será ligero, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h hacia las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo hacen de este un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que promete un día primaveral perfecto para disfrutar al máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.