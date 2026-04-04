El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Écija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 21% en las horas de mayor calor, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más altas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 28 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.
No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Écija pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del sol.
La salida del sol está programada para las 08:01, mientras que el ocaso se producirá a las 20:45, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.
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