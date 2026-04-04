El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Coria del Río disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 16 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando hasta un 89% en las horas más frescas de la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, comenzando desde el noreste y moviéndose hacia el este, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 08:05 y poniéndose a las 20:49, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este clima primaveral es perfecto para quienes buscan escapar de la rutina diaria y disfrutar de la belleza de la naturaleza en Coria del Río.

En resumen, el día de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.