El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad de manera constante. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, proporcionando un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% al amanecer y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad que a veces acompaña a la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que la brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, contribuya a que el ambiente se sienta fresco y placentero.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá que los habitantes de Córdoba puedan disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:45.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves, con una dirección predominante del sureste y ocasionalmente del sur y el este. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, alcanzando hasta 18 km/h en las horas más cálidas, lo que podría ser un alivio ante el calor del sol.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los cordobeses podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Ya sea para pasear por el parque, realizar deportes o simplemente disfrutar de una comida al aire libre, las condiciones meteorológicas son perfectas para cualquier actividad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.