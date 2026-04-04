El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando hasta un 76% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h desde el este. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades que requieran estabilidad, como el ciclismo o el uso de sombrillas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre que se tenga planeada.

El orto se producirá a las 08:05, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:49, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.