El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 4 de abril de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 14 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% y disminuyendo a niveles más cómodos, con un 40% previsto para la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana podría sentirse un poco más húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, proveniente del noreste, pero a medida que el día avance, se espera que la dirección cambie hacia el este y el sureste, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en las horas centrales del día. Esto podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa, picnics en el campo o simplemente relajarse en los parques locales.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la medianoche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.
En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.
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