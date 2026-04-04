El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Carmona disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% y descendiendo a un 22% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día perfecto para paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, ya que la probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes.

La mañana comenzará con temperaturas frescas, ideales para quienes prefieren disfrutar de un tiempo más templado. A medida que el sol ascienda, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. La tarde será la más cálida, con temperaturas que rondarán los 30 grados, lo que podría invitar a muchos a buscar sombra o refrescarse en fuentes de agua.

En resumen, el día de hoy en Carmona se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este espléndido día primaveral, ya sea realizando actividades deportivas, paseando por el campo o simplemente relajándose al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.