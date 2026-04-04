El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 11 grados entre las 05:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 13 grados a las 09:00 y alcanzará un máximo de 28 grados a las 17:00. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre 27 y 25 grados hasta el final de la jornada.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se situarán en torno al 46% al 60%, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 18% a las 20:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y las 20:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 20:49, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que se anticipa. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del buen tiempo en Camas, con temperaturas agradables y cielos despejados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.