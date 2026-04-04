El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente despejadas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 38% hacia el final de la jornada. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y panorámicas.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 20:43, marcando el final de un día soleado y agradable. La temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de la noche sin necesidad de abrigarse demasiado.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza en un entorno propicio para el esparcimiento y la convivencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.