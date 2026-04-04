El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, que aunque no será muy intensa, proporcionará un alivio agradable en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 18% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente bochornoso, lo que contribuirá a un confort general para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el campo.

A medida que el sol se ponga a las 20:48 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para la noche. La jornada cerrará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo de hoy en Las Cabezas de San Juan será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.