El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 11 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en el calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera. Por la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 25 grados, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% y aumentando hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol calienta el ambiente, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 22% por la tarde. Esto contribuirá a un tiempo seco y cómodo, sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias en todo el día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante, con ráfagas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas pico de la tarde. Esta brisa fresca será un alivio ante el calor, haciendo que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.