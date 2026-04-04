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El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 12 grados a las 04:00 y 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 27 grados a las 17:00, alcanzando un máximo de 26 grados a las 18:00. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 22:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 45% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será predominantemente del noreste, alcanzando su máxima velocidad de 13 km/h a las 01:00 y 05:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del oeste, con ráfagas que no superarán los 19 km/h en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:41, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.

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