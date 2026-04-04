El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas pero agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 10 grados a las 05:00 y 9 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 12 grados a las 10:00 y 15 grados a las 11:00. El mediodía será el momento más cálido, con temperaturas que llegarán a los 21 grados a las 16:00, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 34% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica será bastante agradable, sin llegar a ser sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día. Durante la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 8 km/h desde el norte, disminuyendo a 6 km/h hacia la tarde. A partir de las 18:00, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a que la temperatura se sienta más fresca, especialmente durante las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baeza podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre. Con un ocaso previsto para las 20:39, la jornada culminará con un cielo despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.