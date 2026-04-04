El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados . En la madrugada, se espera que la temperatura mínima se sitúe en torno a los 11 grados, aumentando a medida que avanza el día. Alrededor de las 14:00 horas, se alcanzará la temperatura máxima de 24 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, estabilizándose en torno a los 20 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 36% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser sofocante. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad permitirá que los habitantes de Baena disfruten de un día placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones del norte y noroeste, manteniendo velocidades similares. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima seco y soleado es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 20:42, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Baena experimentará un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio de abril.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.