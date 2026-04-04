El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Arahal, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 27°C durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque su pico alrededor de las 17:00 horas. La sensación térmica será cálida, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 67% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de mayor calidez, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, la brisa que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa será constante y contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 08:03 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:47, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.