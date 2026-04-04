El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un sol radiante que irá ganando fuerza conforme avance el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 26 grados a media tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque su máximo, ofreciendo un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% y aumentando gradualmente hasta un 41% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de la temperatura sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves a moderadas a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará principalmente del norte a una velocidad de 2 a 7 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con dirección noreste y alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante que complementará las temperaturas cálidas, haciendo que el tiempo sea aún más placentero.

No se prevén precipitaciones en Andújar durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en espacios abiertos.

En resumen, Andújar disfrutará de un día espléndido, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias. La ausencia de nubes y la falta de precipitaciones aseguran que los habitantes y visitantes puedan disfrutar de un ambiente primaveral en todo su esplendor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.