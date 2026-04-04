El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 12 grados a las 3 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 27 grados a las 5 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana, disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 21% hacia las 5 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 9 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance los 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Por la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que contribuirá a un tiempo agradable para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 8:07 de la mañana y el ocaso será a las 20:51 de la tarde, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Almonte disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.