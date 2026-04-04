El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Aljaraque, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, contribuyendo a un ambiente agradable y cálido.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados. Sin embargo, por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 15 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura se recupere rápidamente, alcanzando los 20 grados hacia el final de la tarde.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 42% hacia la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante que hará más llevadero el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento suave que complementará la jornada. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.