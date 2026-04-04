El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

Hoy, 4 de abril de 2026, La Algaba disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la ausencia de nubes promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 15 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será agradable, sin la incomodidad de un ambiente excesivamente húmedo. La combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados hará que sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas, y no se anticipan rachas que puedan causar molestias.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes de La Algaba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba será ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.