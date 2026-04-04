El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 26% y el 34%, lo que contribuirá a una sensación de calidez moderada. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con rachas que podrían llegar hasta los 24 km/h, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento suave será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que será ideal para quienes deseen disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 20:41, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, pasear y disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.