El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 4 de abril

El día de hoy, 4 de abril de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados a la 01:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 12 grados a las 02:00 y estabilizándose en torno a los 11 grados entre las 03:00 y las 04:00. A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.

Durante la tarde, las temperaturas experimentarán un notable ascenso, alcanzando los 20 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 27 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura, combinado con la baja humedad relativa que se prevé, que oscilará entre el 38% y el 79% a lo largo del día, creará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna parte del día. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

La puesta de sol se producirá a las 20:49, marcando el final de un día que, sin duda, será cálido y soleado. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Alcalá de Guadaíra se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera en su máximo esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-03T20:52:11.