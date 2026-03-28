El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 28 de marzo de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación más cómoda conforme las temperaturas se eleven. A las 08:00 horas, la humedad se situará en un 87%, pero se espera que baje a un 45% hacia la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación alguna, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos y encuentros familiares.

La salida del sol está programada para las 07:14 horas, y el ocaso se producirá a las 19:42 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este día despejado y soleado es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones en parques locales.

En resumen, El Viso del Alcor vivirá un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una oportunidad ideal para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando al máximo el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.