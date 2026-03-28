El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Utrera disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día, antes de ir en aumento a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 37% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y seca, ideal para actividades al aire libre. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se registren 23 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el noreste durante la tarde. Este viento, aunque ligero, puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 8 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente. A lo largo de la tarde, se espera que el viento sople a una velocidad de 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo por el campo o participar en eventos al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:14 horas, y el ocaso será a las 19:42 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con estas condiciones, Utrera se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la primavera, con cielos despejados y temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.