El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Úbeda se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, con un mínimo de 36% en horas de la tarde. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que contribuirá a un ambiente agradable y propicio para disfrutar de la primavera.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 24 km/h en las horas más cálidas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y alcanzando velocidades de hasta 18 km/h por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que la temperatura caiga a 12 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:33 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje ubetense.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento moderado que aportará frescura. Es un momento perfecto para pasear por las calles históricas de la ciudad, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.