El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 2 de la madrugada, pero comenzará a recuperarse rápidamente.
Durante la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 10 grados, con un aumento gradual a medida que se acerque el mediodía. Para las horas centrales del día, se prevé que el termómetro marque entre 18 y 19 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 94% a las 6 de la mañana, pero disminuirá a medida que avance el día, situándose en torno al 51% hacia el mediodía.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 10 km/h, que irán cambiando a dirección norte a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Tomares.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:43, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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