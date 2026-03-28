El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en condiciones óptimas, con una descripción de "despejado" en la mayoría de los periodos, lo que sugiere que no habrá nubosidad significativa que interfiera con la visibilidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 28 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados a las 7:00 horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alrededor de las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 95% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 32% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad, combinada con el aumento de la temperatura, generará un ambiente más seco y agradable para disfrutar de actividades al exterior.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento ligero será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de San Juan de Aznalfarache pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.