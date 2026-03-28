El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, La Rinconada disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en su mayoría despejado, con solo algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, permitiendo a los rinconeros disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 95% a las 6:00, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, situándose en torno al 29% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable. Este descenso en la humedad también será favorable para quienes planeen salir a pasear o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría aportar un ligero frescor, especialmente en las horas de la tarde. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares en jardines.

Los rinconeros pueden prepararse para un día de sol y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la primavera. Con cielos despejados y un tiempo templado, hoy es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo. Recuerden hidratarse adecuadamente y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.