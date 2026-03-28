El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que prometen ser agradables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender de manera gradual. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 12 grados , que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 11 grados a las 08:00 horas y subiendo hasta los 15 grados hacia las 10:00 horas. El ambiente será cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y descendiendo a un 62% a medida que el día avanza, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. A las 15:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, con 21 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre. La dirección del viento cambiará a norte, manteniendo una velocidad de entre 12 y 15 km/h, lo que aportará una brisa refrescante.

A lo largo de la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados hasta las 19:00 horas. La humedad continuará disminuyendo, alcanzando un 36% hacia el final de la tarde, lo que hará que la sensación térmica sea aún más agradable.

No se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día completamente seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 19:38 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la primavera en Puente Genil, con un tiempo perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.