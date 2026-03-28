El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los monumentos históricos de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable tener en cuenta la posibilidad de que el viento sople con más fuerza en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba, con sus paisajes y su rica historia.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día propicio para salir y disfrutar de la primavera en todo su esplendor, con la certeza de que no habrá interrupciones por lluvias. Aprovecha esta jornada para explorar y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.