El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a subir nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 18 grados entre las 15:00 y 16:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 17 grados, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% a la medianoche y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un tiempo seco y cómodo, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas del día, especialmente por la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en ninguna parte del día, con un pronóstico de probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre.

El orto se producirá a las 07:10 horas, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 19:38 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que cerrará un día perfecto. En resumen, hoy será un día espléndido en Pozoblanco, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.