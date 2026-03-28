El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 75% al amanecer y subiendo hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 37% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 18 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 19:40, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual impresionante.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.