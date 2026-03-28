El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 23 grados hacia la tarde, lo que sugiere un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 45% por la tarde. Esto significa que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde se sentirá más cómoda y seca, ideal para paseos o actividades familiares.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 21 km/h en dirección noreste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 8 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza la jornada. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o deportes. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.

El orto se producirá a las 07:15, brindando una hermosa salida del sol que marcará el inicio de un día espléndido. Por otro lado, el ocaso se espera para las 19:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.