El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Osuna disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 38% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad de 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 7 y 13 km/h en las horas de la tarde y noche. Esto permitirá que la temperatura se sienta más cálida y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

El amanecer se producirá a las 07:11, brindando a los habitantes de Osuna la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el sol se ocultará a las 19:39, marcando el final de un día que promete ser perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, hoy en Osuna será un día ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.