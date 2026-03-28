El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 9 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

El amanecer se producirá a las 07:13 horas, y el ocaso será a las 19:40 horas, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos suaves hace de este un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día espléndido, con condiciones climáticas ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.