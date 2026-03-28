El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta por la mañana (79%), irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a niveles más cómodos de alrededor del 34% hacia la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden planificar sus actividades sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:37 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Montilla.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.