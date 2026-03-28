El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 3 de la tarde, antes de comenzar a ascender nuevamente.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y alcanzando picos de hasta el 91% en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable en el ambiente. Para la tarde, se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 30%, lo que permitirá que el calor se sienta más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las temperaturas que se espera alcancen un máximo de 22 grados en la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:46, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada. En resumen, el tiempo de hoy en Moguer se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que promete un día soleado y placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.