El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo a las 8:00, con 9°C, aumentando gradualmente hasta llegar a los 17°C en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 44%, irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando niveles de hasta un 33% por la tarde. Esto sugiere que, a pesar de la calidez, el ambiente se sentirá seco y agradable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este a una velocidad de 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se prevé que el viento sople del norte, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:07, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:35, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo primaveral que se presenta en Martos.
En resumen, el tiempo de hoy en Martos será mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la baja humedad relativa contribuirán a un ambiente cómodo y placentero para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.
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