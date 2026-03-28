El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará conforme se acerque la tarde, favoreciendo actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 3 a 5 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 8 de la tarde. El ocaso se producirá a las 19:40, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y despejada.

En resumen, Marchena disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.