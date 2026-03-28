El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo del día, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 9 grados a las 6 de la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde. Se espera que el termómetro marque su máximo a las 3 de la tarde, alcanzando los 23 grados, lo que sugiere un tiempo agradable para disfrutar de paseos o actividades en parques y espacios abiertos. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 94% a las 6 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 32% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día progresa. A lo largo de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o deportes.

El amanecer se producirá a las 7:15 y el ocaso a las 19:43, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día espléndido, perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.