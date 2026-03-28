El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

Hoy, 28 de marzo de 2026, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que el estado del cielo se mantenga en su mayoría despejado, con algunas horas de poco nuboso en la mañana y la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 8 grados a las 6:00 horas, subiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en las horas centrales de la tarde. A medida que avance la tarde, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas. Este rango de temperaturas sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 99% a primera hora, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, situándose en torno al 38% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del noreste y alcanzando rachas de hasta 25 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:14 y poniéndose a las 19:42, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de la luz natural. En resumen, Mairena del Alcor se prepara para un día primaveral perfecto, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.