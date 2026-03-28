El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá hasta que las temperaturas alcancen su punto máximo. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean salir o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 19:37 horas, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para aprovechar el aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza. Asegúrate de llevar una botella de agua para mantenerte hidratado y disfrutar al máximo de este espléndido día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.