El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada, y luego continúe su descenso hasta los 9 grados a las 3 de la madrugada.

A partir de las primeras horas del día, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados a las 8 de la mañana. Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 24 grados . Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 91% en la mañana al 35% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 9 de la mañana, se espera que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. En la tarde, el viento del noreste alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h a las 6 de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 19:41, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable para los habitantes de Lora del Río. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.