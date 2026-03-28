El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 20 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados hacia las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 27% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor calidez.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del norte, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 3 y 11 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes dispersas en las horas de la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La salida del sol se producirá a las 07:05 horas y se pondrá a las 19:33 horas, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada debido a la variabilidad de la humedad y las temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.