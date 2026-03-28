El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 13 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 86%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, las primeras horas podrían sentirse algo frescas, especialmente para aquellos que salgan temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día ventoso, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma y niebla en las primeras horas, especialmente en zonas cercanas a cuerpos de agua.

El orto se producirá a las 07:20, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:48, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima primaveral es perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia.

En resumen, Lepe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza, recordando siempre mantenerse hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.