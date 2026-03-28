El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de marzo

El día de hoy, 28 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 79% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 70% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 9 km/h. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la tarde sea ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a 19 grados a las 8 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 11 de la noche. En resumen, el día de hoy en Lebrija se perfila como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-27T20:57:12.